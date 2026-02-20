Sarò Honorary Professor | Di Maio sale in cattedra al King’s College di Londra

Luigi Di Maio ha annunciato di essere stato nominato “Honorary Professor” al King's College di Londra, una decisione presa dopo la sua esperienza nel Golfo Persico. La nomina arriva in un momento in cui il politico italiano si dedica a nuovi ruoli accademici, portando la sua esperienza diplomatica in un contesto universitario. A Londra, terrà lezioni su relazioni internazionali e politica estera, condividendo conoscenze acquisite sul campo. La sua presenza in cattedra attirerà sicuramente l’attenzione degli studenti e del mondo accademico britannico.

Fermi tutti: dopo il Golfo persico, Luigi Di Maio sale direttamente in cattedra a Londra in qualità di " Honorary Professor ". L'ex capo politico del Movimento 5 Stelle ha iniziato infatti a collaborare con il King's College per il quale si occuperà di difesa e sicurezza, politiche pubbliche, tenendo lezioni e seminari periodici, insieme ai docenti titolari di cattedra. "Sono stato nominato Professore Onorario presso il Dipartimento Di Defence Studies - ha spiegato nelle scorse ore lo stesso Di Maio -. Assumerò questo nuovo incarico con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, sulle relazioni Europa-Golfo e sulle dinamiche geopolitiche".