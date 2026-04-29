Gentiloni in aula | l’ex commissario svela i segreti di Bruxelles

In un’aula universitaria, un ex commissario europeo ha spiegato i dettagli delle decisioni prese a Bruxelles e i fondi del programma Next Generation Eu. L’insegnante, che insegna economia europea, ha condiviso con circa 150 studenti della facoltà di economia le modalità di funzionamento delle istituzioni comunitarie e le risorse finanziarie messe a disposizione. La discussione si è concentrata su aspetti pratici e tecnici legati ai processi decisionali dell’Unione Europea.

? Cosa sapere Paolo Gentiloni insegna economia europea a 150 studenti della Cattolica di Milano.. Il corso analizza i meccanismi decisionali di Bruxelles e i fondi Next Generation Eu.. Paolo Gentiloni assume il ruolo di docente presso la facoltà di Economia della Cattolica di Milano, portando in aula il corso dedicato alle istituzioni e all’economia dell’Unione Europea per un gruppo di oltre 150 studenti magistrali. L’ex commissario europeo per gli affari economici e monetari, che ha ricoperto incarichi nella Commissione tra il 2019 e il 2024, ha avviato le lezioni a febbraio scorso. Il percorso formativo, che si concluderà alla fine di maggio, prevede incontri settimanali della durata di tre ore, strutturati per dedicare un terzo del tempo al confronto diretto tramite domande e risposte tra il relatore e la classe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gentiloni in aula: l’ex commissario svela i segreti di Bruxelles Notizie correlate Il viaggio di Indah: Orango svela i segreti della giunglaIl 22 aprile, in coincidenza con la Giornata della Terra, Disney+ presenterà in esclusiva Orango, un nuovo lungometraggio prodotto da Disneynature. Sapori di Milano a Rosazzo: Guatteri svela i segreti della cucinaFabiano Guatteri, studioso di gastronomia e scrittore, sarà protagonista di un incontro dedicato alla cultura culinaria milanese venerdì 10 aprile... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gentiloni: La contraddizione tra i nostri interessi e ciò che fa Trump è ormai troppo grande; Ue, Gentiloni Se la crisi si aggrava condizioni per sospendere patto stabilità; Paolo Rossi il primo martire del Sessantotto; Sostenere Ruffini per scegliere Gentiloni. Così Prodi vuole vendicarsi di Schlein. Università: Cattolica, Gentiloni docente in un corso per leggere l’EuropaAll’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Paolo Gentiloni tiene il corso Economia e Istituzioni dell’Unione europea nell’anno accademico 2025/2026, avviato a febbraio e in programma fino a ... agensir.it Paolo Gentiloni porta l’Ue all’Università Cattolica del Sacro Cuore con un corso in Facoltà di EconomiaMILANO (ITALPRESS) – La mia esperienza in questi anni a Bruxelles mi ha lasciato una convinzione molto semplice: se vogliamo un’Europa più forte dobbiamo discutere molto di Europa, soprattutto con i ... msn.com Ue, Gentiloni “Se la crisi si aggrava condizioni per sospendere patto stabilità” Ue, Gentiloni "Se la crisi si aggrava condizioni per sospendere patto stabilità" - facebook.com facebook