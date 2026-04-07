Il viaggio di Indah | Orango svela i segreti della giungla
Il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, Disney+ lancerà in esclusiva il nuovo lungometraggio prodotto da Disneynature intitolato Orango. Il film si concentra sulla vita nella giungla, seguendo il viaggio di un giovane orangotango. La pellicola mira a mostrare aspetti della natura e del comportamento degli animali che vivono in ambienti selvaggi. La presentazione avviene sulla piattaforma di streaming, disponibile per gli abbonati.
Il 22 aprile, in coincidenza con la Giornata della Terra, Disney+ presenterà in esclusiva Orango, un nuovo lungometraggio prodotto da Disneynature. La pellicola, che vede Josh Gad nel ruolo di narratore, seguirà le vicende di Indah, una giovane femmina di orangotango che affronta l’adolescenza e il distacco dal nucleo familiare per esplorare l’ambiente circostante. L’opera si sposta nelle aree del Sud-Est asiatico, focalizzandosi sulle vette delle foreste pluviali più imponenti del pianeta. Qui emerge il ritratto di una società animale enigmatica e vivace, dove la protagonista Indah deve imparare a gestire le sfide della vita prima di intraprendere il suo primo viaggio in solitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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