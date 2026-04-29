Durante la trasmissione 'Maracanà', il giornalista Bruno Gentili ha dichiarato che Allegri potrebbe sostituire Conte sulla panchina del Milan e che, secondo lui, Max lascerà sicuramente il suo attuale club. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli spettatori, senza che ci siano state conferme ufficiali da parte delle società coinvolte. La situazione resta da seguire per eventuali sviluppi ufficiali.

Nelle ultime settimane, in particolare prima di Verona-Milan, si è parlato tanto del futuro lontano dal Milan di Massimiliano Allegri ormai già tracciato. Ora la situazione sembra essere tornata nella normalità, col tecnico rossonero impegnato a programmare assieme alla dirigenza il Diavolo che verrà. "Con Aurelio De Laurentiis avrebbe poca voce in capitolo. Conte e il suo staff costano tantissimo, ADL quest'anno ha speso male i suoi soldi sul mercato, Italiano non è un signor Sì ma è piuttosto aziendalista. Io credo che si sia arrivati a un esaurimento del rapporto tra Napoli e Conte". "Penso che se non dovesse andare in Nazionale, Allegri sarebbe ideale, per tanti motivi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gentili a sorpresa: “Vedrei bene Allegri al posto di Conte. Max andrà via al 100% dal Milan”

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