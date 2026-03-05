Imprese e sociale insieme per l’inclusione | nasce l’accordo tra Confapi Bergamo e Azienda Isola

Confapi Bergamo e Azienda Isola hanno firmato un accordo per collaborare nel settore sociale, puntando a creare opportunità di inclusione attraverso iniziative condivise. L’intesa mira a favorire progetti che coinvolgano le imprese e le realtà sociali, rafforzando il legame tra i due settori. La collaborazione si inserisce in un quadro di impegni concreti rivolti a promuovere l’integrazione e il sostegno alle persone in condizioni di svantaggio.

Azienda Isola è un’Azienda Speciale Consortile che gestisce servizi alla persona per i comuni dell’Isola Bergamasca e della Bassa Val San Martino e che lavora quotidianamente con cittadini in condizioni di fragilità. Confapi Bergamo è la realtà che rappresenta le piccole e medie imprese della provincia e che ha scelto di caratterizzarsi anche come interlocutore attivo nelle dinamiche sociali locali. L’obiettivo dell’accordo è favorire percorsi di inserimento professionale per persone in situazioni difficili, grazie a un sistema di accompagnamento che coinvolge aziende, operatori sociali e formatori. Il progetto mira a costruire un percorso graduale fatto di supporto educativo e formazione, in modo da preparare i candidati e le imprese ad affrontare questa esperienza in modo consapevole. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

