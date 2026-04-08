Mestrino | nasce ECO la biblioteca sociale tra digitale e cultura

A Mestrino, il Comune ha deciso di riqualificare la propria biblioteca, trasformandola in un punto di incontro per la comunità. Con un finanziamento di 70 mila euro, si intende creare uno spazio che unisce aspetti digitali e culturali, favorendo la partecipazione dei cittadini. La nuova struttura sarà aperta a diverse attività e mira a diventare un punto di riferimento locale.

Il Comune di Mestrino trasformerà la propria biblioteca in un centro di aggregazione sociale grazie a un finanziamento di 70 mila euro. L’iniziativa, guidata dal sindaco Marco Agostini, nasce dall’assegnazione di fondi tramite il bando Biblioteche Sociali della Fondazione Cariparo. L’intervento prende vita attraverso l’iniziativa denominata ECO, un acronimo che richiama le opportunità, la comunità e le esperienze. Lo spazio situato in Piazza IV Novembre non si limiterà più a gestire il prestito di volumi, ma diventerà un fulcro di partecipazione attiva per tutti i cittadini. Un ecosistema inclusivo tra digitale e cultura. L’operazione si muove su tre binari distinti per intercettare diverse fasce della popolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mestrino: nasce ECO, la biblioteca sociale tra digitale e cultura La biblioteca di Mestrino ottiene 70mila euro dalla Fondazione CariparoIl comune di Mestrino ottiene un importante riconoscimento nell’ambito del bando “Biblioteche Sociali” promosso da Fondazione Cariparo. Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale... Si parla di: La biblioteca di Mestrino ottiene 70mila euro dalla Fondazione Cariparo; Mestrino, 70 mila euro per trasformare la biblioteca cin un punto di riferimento sociale. La biblioteca di Mestrino ottiene 70mila euro dalla Fondazione CariparoIl sindaco Marco Agostini oggi 7 aprile: «Trasformare questo sito in un luogo sempre più aperto, inclusivo e capace di generare relazioni, opportunità e partecipazione, soprattutto per i giovani, le f ... padovaoggi.it