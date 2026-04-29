A Genova, i mercati di Marassi e San Fruttuoso sono stati sospesi per il 9 maggio a causa dell’Adunata. L’associazione degli ambulanti ha annunciato che valuterà ricorsi al Tar e ha pianificato mobilitazioni con circa 200 mezzi, protestando contro la decisione del Comune. La sospensione ha suscitato proteste tra gli ambulanti, che contestano la misura adottata per la giornata.

? Cosa sapere Il Comune di Genova sospende i mercati di Marassi e San Fruttuoso per il 9 maggio.. L'associazione Aval minaccia ricorsi al Tar e mobilitazioni con 200 mezzi per l'Adunata.. Il Comune di Genova ha disposto la sospensione dei mercati di Marassi e San Fruttuoso per sabato 9 maggio, colpendo 176 operatori in concomitanza con l’Adunata degli Alpini che porterà circa 400 mila persone in città. La decisione amministrativa, legata alla necessità di gestire i flussi di visitatori e garantire la sicurezza pubblica durante il grande evento alpino, ha scatenato una reazione immediata da parte dell’associazione Aval. I commercianti ambulanti contestano duramente il provvedimento, sottolineando come la chiusura dei banchi avvenga in un periodo dell’anno, ovvero maggio, tra i più redditizi per le loro attività dopo il mese di dicembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, mercati sospesi per l’Adunata: scoppia la rivolta degli ambulanti

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