Cappello alpino ai volontari delle Olimpiadi scoppia la rivolta nell’Ana | tensione verso l’Adunata

A pochi giorni dalla 97ª Adunata di Genova, prevista dall’8 al 10 maggio, si è scatenata una disputa interna all’Associazione nazionale alpini. La consegna del cappello alpino a 180 volontari coinvolti nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha suscitato polemiche e tensioni tra i membri dell’associazione, trasformando un gesto simbolico in un caso che ha attirato l’attenzione a livello nazionale.

Un gesto simbolico che si trasforma in caso nazionale dentro l’Associazione nazionale alpini. A pochi giorni dalla 97ª Adunata, prevista a Genova dall’8 al 10 maggio, la consegna del cappello alpino a 180 volontari impegnati nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha acceso uno scontro.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cappello alpino ai volontari di Milano Cortina, rivolta dell'Ana: «Vergogna, non hanno fatto la naja» Leggi anche: Cappello alpino ai volontari di Milano Cortina, l?ira social e le due 'anime' delle penne nere: scontro sul futuro dell?Ana Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ana nella bufera, il cappello alpino ai volontari delle Olimpiadi divide le Penne nere; Cappello Alpino a 180 volontari delle Olimpiadi, monta la protesta e c'è chi lascia l'Ana. La lettera di un 'vecio': Superato un punto non più oltrepassabile; Cappello alpino ai volontari delle Olimpiadi: Non è una discrezione dell’Ana; Cappello alpino ai volontari di Milano Cortina, rivolta dell'Ana: Vergogna, non hanno fatto la naja. Il cappello alpino dato ai volontari delle Olimpiadi spacca gli alpini: State svendendo un simbolo sacroLibero scrive che la consegna del cappello alpino a 180 volontari di Milano-Cortina ha scatenato proteste: Non è un gadget C’è un cappello che in Italia significa più di qualsiasi uniforme. Lo sanno ... ilnapolista.it Polemica sul cappello alpino, il presidente Favero: «L’Ana non può consegnarlo»MILANO. L’Ana non può consegnare il cappello alpino. È questo il chiarimento netto arrivato da Sebastiano Favero, presidente nazionale dell’Associazione nazionale alpini, dopo le furiose polemiche ... altoadige.it Sebastiano Favero, presidente dell'Ana: "Polemiche astruse: il Cappello Alpino non è di competenza dell'Ana e Socio Alpino Ana lo può diventare solo chi ha espletato almeno i 60 giorni previsti dallo Statuto" Leggi l’articolo tinyurl.com/26xkj2xj - facebook.com facebook