Il bergamasco Fabrizio Gaverini nominato procuratore militare aggiunto a Verona

Il 11 settembre 1979, a Trescore Balneario, nasce Fabrizio Gaverini. Di recente, è stato nominato Procuratore Militare Aggiunto presso il Tribunale Militare di Verona. Questa nomina riguarda un incarico ufficiale nel settore giudiziario militare. Gaverini assume la funzione di procuratore aggiunto in un tribunale militare situato nella città di Verona.

Il magistrato bergamasco, 45 anni, vanta una lunga carriera sportiva nella kickboxing. La Procura Militare è l’unico ufficio giudiziario militare presente nel Nord-Italia Il dottor Fabrizio Gaverini, nato a Trescore Balneario il giorno 11 settembre 1979, è stato nominato Procuratore Militare Aggiunto al Tribunale Militare di Verona. Dopo aver conseguito la maturità tecnica (geometra) si è laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Brescia nel 2003, con il massimo dei voti e la lode; ha proseguito poi la sua formazione con il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e con il Dottorato di ricerca in diritto pubblico e tributario europeo, conseguito nel 2009 all’Università degli Studi di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

