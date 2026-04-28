Csm Colamonici proposto come procuratore aggiunto di Messina
La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso all’unanimità di proporre Marco Colamonici come nuovo procuratore aggiunto della Procura di Messina. La proposta è stata approvata durante la riunione e ora passerà all’esame del plenum del Csm. La nomina di Colamonici si inserisce nel processo di rinnovo degli incarichi nelle procure italiane.
La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato all’unanimità la proposta di nomina di Marco Colamonici come procuratore aggiunto della Procura di Messina.Sempre sul fronte degli incarichi semidirettivi, la Commissione ha inoltre indicato Giuseppina Barbara come.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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