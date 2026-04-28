Csm Colamonici proposto come procuratore aggiunto di Messina

La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso all’unanimità di proporre Marco Colamonici come nuovo procuratore aggiunto della Procura di Messina. La proposta è stata approvata durante la riunione e ora passerà all’esame del plenum del Csm. La nomina di Colamonici si inserisce nel processo di rinnovo degli incarichi nelle procure italiane.