Per oltre metà dei dipendenti la carriera non è priorità cresce paura dell’AI e il diritto alla disconnessione

Il rapporto tra i lavoratori e le nuove tecnologie si complica, con molti che temono di perdere il posto di lavoro a causa dell’intelligenza artificiale. Quattro dipendenti su dieci hanno dichiarato di sentire la minaccia di essere sostituiti, mentre oltre la metà pensa che i dirigenti preferiscano affidarsi alle macchine piuttosto che alle persone. Questa crescente paura influisce sulla volontà di dedicare tempo alla carriera e alimenta la richiesta di diritti come la disconnessione dal lavoro.

Per oltre metà dei dipendenti fare carriera non rappresenta una priorità. Prevale la quota di chi risponde ad email e telefonate anche fuori dall'orario di lavoro, ma non tra i giovani che in maggioranza praticano il diritto alla disconnessione. Quattro su dieci temono di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, ma più della metà pensa che i dirigenti della propria azienda ripongano più fiducia nelle nuove tecnologie che nei lavoratori. La maggioranza preferisce lavorare in un'azienda di cui condivide i valori, anche se in altre aziende sarebbe pagato di più. Il nono Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, realizzato con il contributo di Campari, Credem, Edison e Michelin restituisce una fotografia dell'impatto che stanno avendo le nuove tecnologie sul mercato del lavoro e del nuovo approccio delle nuove generazioni nei confronti del lavoro, che spostano l'accento sulla qualità dell'ambiente lavorativo.