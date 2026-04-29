Gemini rivoluziona il lavoro | crea file e tabelle con un comando

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Gemini introduce una funzione che permette di creare file Word, Excel e PDF semplicemente inserendo comandi testuali. Questa novità consente di generare documenti e tabelle in modo più immediato, senza bisogno di aprire programmi o utilizzare modelli predefiniti. La piattaforma si aggiorna a livello globale, offrendo agli utenti uno strumento più rapido ed efficiente per la gestione dei file.

? Cosa sapere Google Gemini genera file Word, Excel e PDF tramite prompt testuali con aggiornamento globale.. L'integrazione diretta tra linguaggio naturale e formati scaricabili automatizza i flussi di lavoro digitali.. Google Gemini trasforma l’interfaccia di chat in un centro di produzione documentale permettendo la generazione immediata di file complessi come fogli di calcolo, presentazioni e documenti testuali direttamente durante la conversazione. L’aggiornamento globale ora consente agli utenti di ottenere file pronti per il download semplicemente descrivendo le proprie necessità tramite prompt testuali. Non è più necessario caricare modelli predefiniti: basta indicare il contenuto desiderato e il formato richiesto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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