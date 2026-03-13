Gemini rivoluziona Galaxy S26 e Pixel 10 con automazione

Gemini sta introducendo un nuovo sistema di automazione vocale sui prossimi modelli di smartphone Galaxy S26 e Pixel 10. La tecnologia permette di eseguire sequenze di azioni attraverso comandi vocali, rendendo più semplice l’interazione con i dispositivi. La novità riguarda specificamente le funzioni di automazione che possono essere attivate tramite comandi vocali. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi.

Gemini sta per rivoluzionare l'interazione con gli smartphone Galaxy S26 e Pixel 10, introducendo un sistema di automazione vocale capace di gestire sequenze operative complesse. Questa innovazione permette all'assistente di orchestrare azioni multiple tra diverse applicazioni, come ordinare cibo o chiamare un taxi, richiedendo l'intervento umano solo nei momenti critici come la conferma dei pagamenti. L'impatto su questo fronte tecnologico si manifesta concretamente nella semplificazione di flu