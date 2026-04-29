Le famiglie Fierloni e Musotti hanno diffuso una nota per esprimere gratitudine a chi ha offerto aiuto e solidarietà dopo la tragica perdita dei gemelli, scomparsi in località La Goga. I due ragazzi sono deceduti qualche giorno fa, e la notizia ha suscitato vicinanza tra la comunità. La nota arriva a breve distanza dall’evento e rappresenta un gesto di riconoscenza verso chi si è impegnato nel supporto in questo momento difficile.

MAGIONE – Le famiglie Fierloni e Musotti hanno affidato a una nota il proprio ringraziamento pubblico a pochi giorni dall’addio a Francesco e Giacomo, i gemelli scomparsi tragicamente in località La Goga. In un momento di dolore definito "indescrivibile", i genitori Giorgio e Roberta hanno voluto sottolineare come l’ondata di solidarietà ricevuta dalla comunità del Trasimeno rappresenti un sostegno prezioso per affrontare i giorni a venire. La tragedia si è consumata mentre i due fratelli, che tra poco avrebbero compiuto 23 anni, stavano addestrando i loro piccioni da richiamo: un’asta telescopica ha innescato un arco voltaico fatale sprigionato dai cavi dell’alta tensione, colpendo il primo e travolgendo il secondo nel disperato tentativo di soccorso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gemelli folgorati, la famiglia: "Grazie per l’aiuto e la solidarietà"

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Il tragico destino dei 22enni Giacomo e Francesco Fierloni, fratelli gemelli di Magione morti folgorati. Nel tentativo di recuperare un piccione, hanno urtato un cavo dell’elettricità con un palo di metallo. @TgrRaiUmbria rainews.it/tgr/news rainews.it/tgr/umbri x.com