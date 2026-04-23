Se il piccione non viene via lascialo stare | la telefonata del cugino poi i due gemelli muoiono folgorati

A Magione, in provincia di Perugia, due fratelli gemelli sono deceduti dopo essere stati folgorati in località La Goga. I giovani, che avrebbero compiuto 23 anni a maggio, sono morti sul colpo. La famiglia sta ancora aspettando di conoscere la data dei funerali. La vicenda ha ricevuto attenzione dopo una telefonata del cugino, che aveva suggerito di lasciarli stare nel caso il piccione non si fosse allontanato.

Magione (Perugia), 23 aprile 2026 – Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Giacomo e Francesco Fierloni, i fratelli gemelli che avrebbero compiuto 23 anni a maggio e che sono morti in località La Goga, nel territorio comunale di Magione. Colpiti da una scarica elettrica, forse mentre cercavano di far volare un piccione che stavano addestrando in vista della caccia al colombaccio del prossimo autunno. Un piccione da richiamo, come si dice in gergo, che attira i colombacci di passaggio. I ragazzi avrebbero cercato di allontanare il piccione dai fili della media tensione, che passano in quella zona sorretti da pali. https:www.lanazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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