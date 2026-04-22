Tragedia a Magione | due fratelli gemelli 23enni muoiono folgorati

Nella notte a Magione, in provincia di Perugia, due fratelli gemelli di 23 anni sono deceduti a causa di una folgorazione provocata da cavi elettrici di media tensione. L’incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire, e sul posto sono intervenuti i soccorritori senza poter fare nulla per salvare le vittime. Indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nella notte in provincia di Perugia. Una drammatica tragedia si è verificata a Magione, in provincia di Perugia, dove due fratelli gemelli di 23 anni hanno perso la vita dopo essere stati folgorati da cavi elettrici di media tensione. L’episodio è avvenuto nella tarda serata, intorno alle 23.30, in località La Goga. Il tentativo di recupero del volatile. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani, entrambi cacciatori, stavano cercando di recuperare un volatile da richiamo posato sui fili elettrici, a circa 10 metri di altezza. Per farlo avrebbero utilizzato un palo metallico, che avrebbe accidentalmente toccato i cavi da 20mila Volt, provocando una scarica elettrica fatale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Magione: due fratelli gemelli 23enni muoiono folgorati Notizie correlate Tragedia a Magione: due giovani cacciatori folgorati da una scarica di 20mila volt mentre cercavano di recuperare un richiamoDue giovani cacciatori sono morti, ieri sera nelle campagne di Magione, folgorati da una scarica elettrica di media tensione mentre tentavano di... Tragedia a Ascoli: due giovani muoiono in tenda, indaganoAscoli Piceno sotto shock: due giovani muoiono in una tenda sul Tronto Due vite spezzate in circostanze drammatiche.