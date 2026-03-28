Coldiretti fuochi e maxiventole nei frutteti contro il rischio gelate

In diverse regioni italiane, tra cui il Trentino, il Piemonte e la Toscana, sono stati messi in atto interventi con maxiventole e fuochi accesi nei frutteti per proteggere le colture di mele, pesche, pere e albicocche dal rischio di gelate. Le misure sono state adottate per evitare danni alle produzioni agricole causati dalle basse temperature previste.

Agricoltura, ammodernamento dei trattori: bando Ismea da 10 milioni di euro. Domande dal 19 maggio Worklimate 2.0, lavoro e temperature estreme: un sistema hi-tech di prevenzione per evitare i rischi L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana Maxiventole e fuochi accesi nei frutteti dal Trentino al Piemonte, fino alla Toscana, per salvare i raccolti di mele, pesche, pere, albicocche dal pericolo gelate. Secondo il monitoraggio della Coldiretti il colpo di coda dell’inverno ha fatto scattare l’allarme nelle campagne italiane dove gli agricoltori hanno attivato i sistemi di protezione per evitare che il crollo delle temperature danneggi le colture. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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