Gazzetta dello Sport | Genoa-Napoli la moviola

Genoa e Napoli si sfidano in una partita che passa subito sotto i riflettori del VAR. La moviola entra in scena fin dall’inizio e neanche il fischio finale può fare a meno di rivedere alcune decisioni chiave. Il match si accende con episodi che dividono tifosi e commentatori, mentre gli occhi sono puntati sugli arbitri e sulle immagini che decidono il risultato.

Genoa-Napoli si apre e si chiude nel segno del VAR. Una partita segnata da episodi pesanti, analizzati nel dettaglio dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia come l'arbitro Davide Massa abbia avuto bisogno del supporto tecnologico nei due momenti chiave del match. Rigore lampo dopo 12 secondi Dopo appena 12 secondi Vitinha si avventa sull'errore di Buongiorno e entra in area: il contatto con Meret è evidente. L'attaccante del Genoa trascina leggermente la gamba destra, ma lo sgambetto del portiere c'è. Massa in prima battuta indica la rimessa dal fondo, ma viene richiamato al monitor da Di Bello e assegna correttamente il calcio di rigore, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

