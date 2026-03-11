Corriere dello Sport | Anguissa è pronto a riprendersi il Napoli

Frank Anguissa si prepara a tornare in campo con il Napoli, dopo un periodo di assenza. Il centrocampista camerunense ha superato le difficoltà fisiche e si sta allenando con la squadra in vista delle prossime partite. La società e l’allenatore contano sulla sua presenza per rafforzare il reparto mediano. La sua riabilitazione è in fase avanzata e il ritorno in campo è previsto a breve.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Frank Anguissa è pronto a riprendersi il Napoli. Dopo oltre quattro mesi complicati tra infortuni e recuperi, il centrocampista camerunese potrebbe tornare titolare proprio nella sfida contro il Lecce al Maradona. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’ultimo gol di Anguissa in campionato prima dello stop risale proprio al 28 ottobre 2025 contro il Lecce, una coincidenza curiosa che accompagna il possibile ritorno dal primo minuto contro la stessa squadra. L’ultima presenza da titolare del centrocampista, invece, risale al 9 novembre 2025 al Dall’Ara contro il Bologna. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Anguissa è pronto a riprendersi il Napoli” Articoli correlati Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka a rischio contro il Torino. Conte ritrova De Bruyne e Anguissa” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Santos subito. Napoli, pronto il riscatto” Bomba del giorno! Operazione Milano: Conte rilancia i titolarissimi, tre big subito in campo! Tutto quello che riguarda Corriere dello Sport Anguissa è pronto... Temi più discussi: Conte elogia 'Sant'Elmas': Merita una statua. Anguissa e De Bruyne? Sembra che...; Anguissa torna in campo dopo 117 giorni dall'ultima volta. Ma il Napoli è in ansia per Vergara...; Napoli, ancora fuori McTominay: ecco quando dovrebbe rientrare. Le ultime su Anguissa e De Bruyne; De bruyne e anguissa potrebbero anche giocare uno spezzone di gara contro il torino le ultime. Corriere dello Sport: Quei favolosi quattro ragazzi. Il Napoli vuole applaudire i Fab Four dopo 5 mesiIl Napoli prepara una reunion attesa da mesi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo il ritorno in campo di Anguissa e De Bruyne contro il Torino, gli azzurri si avvicinano alla ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Il Napoli ritrova AnguissaFrank Zambo Anguissa è tornato a fare Anguissa. Lo racconta Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, descrivendo i 45 minuti disputati dal centrocampista camerunese nell’allenamento ... napolipiu.com Grazie Corriere della Sera, grazie Buone Notizie. Grazie Elisabetta Soglio. Grazie Anna Gandolfi. Questa copertina e questo traguardo li dedico a mia figlia Vittoria che, oltre ad essere una figlia splendida, ha pure scattato la foto di questa copertina. Io non son facebook #omnibus Come è riuscito il Corriere della Sera ad intervistare il presidente Donald Trump Il retroscena svelato da Fabrizio Roncone x.com