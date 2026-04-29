Gaza la verità sul video della madre uccisa col bambino | non sono stati i militari israeliani

Un video sta circolando online, mostrando una donna che tiene tra le braccia il suo bambino, mentre si verifica un episodio violento. Alcuni sostengono che l’immagine mostri i militari israeliani responsabili dell’uccisione della madre e del bambino. Tuttavia, finora non ci sono conferme ufficiali che collegano direttamente le immagini alle forze armate israeliane. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi utenti e media, generando numerose discussioni sui social network.

Circola un video con il quale accusano dei soldati israeliani di aver ucciso una madre che stringeva a sé il figlio. Le immagini non riguardano l’attuale conflitto in Medio Oriente e non mostrano affatto un omicidio ad opera dei militari israeliani contro la popolazione palestinese. Per chi ha fretta. Il video non è stato girato nei territori palestinesi.. La clip risale a giugno 2020 ed è stata ripresa nel campo profughi di Chatila, in Libano.. La vittima è stata colpita da un proiettile vagante durante uno scontro a fuoco tra narcotrafficanti locali.. Il contenuto virale. Il filmato viene condiviso e accompagnato da messaggi che attribuiscono la responsabilità dell’uccisione a «cecchini sionisti».🔗 Leggi su Open.online

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