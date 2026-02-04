Nove morti in attacchi israeliani nella notte a Gaza | tra le vittime anche un bambino di 5 mesi

Nella notte, tre attacchi aerei israeliani hanno colpito diverse zone di Gaza. Sei civili sono morti, tra cui un bambino di soli 5 mesi. Le esplosioni hanno squarciato il silenzio notturno e lasciato dietro di sé un bilancio drammatico. La popolazione si ritrova ancora una volta a fare i conti con la violenza e la perdita.

Nella notte tre bombardamenti israeliani in zone diverse di Gaza hanno causato la morte di nove persone. Purtroppo tra le vittime ci sono anche tre minori, tra cui un bambino di 5 mesi. Questa mattina a Gaza si sono verificati nuovi attacchi israeliani che hanno causato la morte di almeno nove persone, tra cui tre bambini. Tre persone sono state uccise, tra cui 2 minori di 16 e 12 anni, in un bombardamento d'artiglieria nel quartiere di Tuffah, a est di Gaza City. Morto un bambino di 5 mesi nel bombardamento nel quartiere. Almeno nove persone sono morte nella notte in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riportano i media palestinesi. Sei delle vittime sarebbero state uccise nel nord dell'enclave.

