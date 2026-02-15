Dodici palestinesi sono stati uccisi domenica a Gaza durante nuovi attacchi aerei israeliani, dopo che Hamas ha violato il cessate il fuoco. Gli aerei israeliani hanno colpito diverse zone della città, causando danni a edifici e ferendo numerose persone che si trovavano nelle vicinanze. Un residente locale ha raccontato di aver visto esplosioni sopra il quartiere di Gaza mentre cercava di mettere in salvo i suoi figli.

Almeno dodici palestinesi sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti domenica nella Striscia di Gaza; l’esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato attacchi aerei in risposta alle violazioni del cessate il fuoco da parte di Hamas. L’agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che cinque persone avrebbero perso la vita in un raid che ha preso di mira una tenda che ospitava sfollati nella città settentrionale di Jabaliya. Secondo l’agenzia, che opera come forza di soccorso, altre cinque persone sono morte in un altro attacco mattutino nella città meridionale di Khan Younis. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Diversi palestinesi sono stati uccisi nel corso di nuovi attacchi aerei israeliani su Gaza

Nonostante la tregua dichiarata a Gaza, le violenze proseguono.

Un nuovo raid israeliano colpisce Gaza e fa almeno 24 vittime palestinesi, secondo l’ONU.

