Diversi palestinesi sono stati uccisi nel corso di nuovi attacchi aerei israeliani su Gaza
Dodici palestinesi sono stati uccisi domenica a Gaza durante nuovi attacchi aerei israeliani, dopo che Hamas ha violato il cessate il fuoco. Gli aerei israeliani hanno colpito diverse zone della città, causando danni a edifici e ferendo numerose persone che si trovavano nelle vicinanze. Un residente locale ha raccontato di aver visto esplosioni sopra il quartiere di Gaza mentre cercava di mettere in salvo i suoi figli.
Almeno dodici palestinesi sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti domenica nella Striscia di Gaza; l’esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato attacchi aerei in risposta alle violazioni del cessate il fuoco da parte di Hamas. L’agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che cinque persone avrebbero perso la vita in un raid che ha preso di mira una tenda che ospitava sfollati nella città settentrionale di Jabaliya. Secondo l’agenzia, che opera come forza di soccorso, altre cinque persone sono morte in un altro attacco mattutino nella città meridionale di Khan Younis. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Gaza, la tregua non ferma le morti: in 24 ore almeno sei palestinesi sono stati uccisi e diversi sono stati feriti dalle truppe dell’Idf
Nonostante la tregua dichiarata a Gaza, le violenze proseguono.
Raid israeliani su Gaza: 24 palestinesi uccisi, dice l’ONU
Un nuovo raid israeliano colpisce Gaza e fa almeno 24 vittime palestinesi, secondo l’ONU.
“Israele e Palestina: La Storia del Conflitto in 15 Minuti”
Argomenti discussi: Israele aumenta il controllo sulla Cisgiordania, per l'UE misure controproducenti e incompatibili con il diritto internazionale; L’Ue: le misure israeliane in Palestina incompatibili con il diritto internazionale; A Gaza 2.842 palestinesi evaporati in una palla di fuoco; Cose importanti che sono successe che riguardano Palestina e Israele (di cui nessuno parla più).
Gaza, il massacro non si ferma: Israele uccide 12 palestinesi in una serie di attacchi aereiAlmeno 12 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in tutta la Striscia di Gaza domenica, in attacchi aerei israeliani che l’esercito ha dichiarato di aver condotto in risposta a violazioni ... globalist.it
Cisgiordania, i coloni di estrema destra seminano il terrore protetti dai militari: 54 palestinesi feritiAlmeno 54 palestinesi sono rimasti feriti in una nuova ondata di violenze attribuite a gruppi di coloni israeliani in diverse aree della Cisgiordania occupata, in particolare nella zona di Tulkarem. globalist.it
Nagham Zbeedat, Haaretz, 11 febbraio 2026. A Gaza, migliaia di palestinesi attendono di poter lasciare la Striscia per sottoporsi a cure mediche salvavita all’estero. Ma secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, a causa della complessità delle procedu facebook