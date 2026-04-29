Gaza giovani artisti palestinesi espongono dipinti sulla guerra

A Bureij, nel centro di Gaza, alcuni giovani artisti palestinesi hanno organizzato una mostra improvvisata di dipinti che rappresentano le conseguenze della guerra. L’esposizione si svolge in un’area della città e mira a condividere con il pubblico le immagini di quanto accaduto durante i giorni di conflitto. I lavori esposti riflettono le esperienze e le emozioni dei giovani artisti, offrendo uno sguardo diretto sugli eventi recenti.

Alcuni giovani artisti palestinesi di Gaza hanno allestito a Bureij, nel centro della città, una mostra improvvisata, per mostrare al mondo ciò che è accaduto durante la guerra. La serie di dipinti era esposta all’aperto. Tra le varie opere, un dipinto di una colomba, un foro di proiettile, la sagoma di una persona in un territorio dove la guerra con Israele ha causato la morte di ben oltre 70.000 persone. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, giovani artisti palestinesi espongono dipinti sulla guerra Notizie correlate Gaza, 8 palestinesi uccisi in raid Israele sulla Striscia(Adnkronos) – Almeno otto palestinesi sono stati uccisi in raid aerei israeliani condotti nella notte sulla Striscia di Gaza. Leggi anche: Australia, 51 artisti emergenti espongono le loro opere alla Art Gallery of New South Wales Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Gaza, giovani artisti palestinesi espongono dipinti sulla guerra; Gli alunni della scuola primaria in visita alla mostra Heart of Gaza. La mostra dedicata alla storia di Gaza alla Fondazione Merz di TorinoFino al 27 settembre 2026 la Fondazione Merz di Torino ospita Gaza, il futuro ha un cuore antico. Materie e memorie del Mediterraneo, la mostra presenta oltre ottanta reperti provenienti dal MAH di ... artribune.com heART of GAZA: all’ex Cinema Astoria i disegni dei bambini di GazaChildren's art from the Genocide è una mostra itinerante nata nell’estate del 2024 dall’amicizia tra Mohammed Timraz, attivista palestinese di Deir al-Balah, e Féile Butler, illustratrice irlandese. D ... newsrimini.it Hussam Abu Safiya, pediatra del Kamal Adwan Hospital di Gaza, è detenuto da Israele da dicembre 2024, senza accuse né processo. Oggi la sua detenzione è stata prorogata ancora. Liberatelo. Israele deve smettere di perseguitare il popolo palestinese. x.com Medici senza frontiere documenta la distruzione delle infrastrutture idriche a Gaza, con gravi ripercussioni sanitarie e umanitarie, mentre in Cisgiordania prosegue l’espansione degli insediamenti israeliani - facebook.com facebook