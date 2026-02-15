Gaza 8 palestinesi uccisi in raid Israele sulla Striscia
Durante la notte, un bombardamento israeliano ha colpito la Striscia di Gaza, causando la morte di almeno otto palestinesi. L’attacco, che si è concentrato in diverse zone della regione, ha provocato anche numerosi feriti tra i civili. Un testimone riferisce di aver sentito esplosioni forti e visto le case distrutte nelle immagini diffuse dai soccorritori.
(Adnkronos) – Almeno otto palestinesi sono stati uccisi in raid aerei israeliani condotti nella notte sulla Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media palestinesi secondo i quali un attacco nella zona di Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, ha causato la morte di quattro persone. Altre quattro sono state uccise in un attacco nei pressi di Jabalia, nella parte settentrionale della Striscia. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
A Gaza un altro neonato è morto di freddo: tre palestinesi uccisi dai raid di Israele
A Gaza, un neonato ha perso la vita a causa delle condizioni di freddo, mentre i raid israeliani continuano a causare vittime e danni.
Gaza, 12 morti per raid Israele sulla Striscia: anche bambini
La situazione a Gaza si fa sempre più grave.
7 ottobre 2023 - Hamas fa strage di civili israeliani
Un’inchiesta dei coraggiosi colleghi di #AlJazeera ha documentato come l'uso di bombe termobariche proibite a livello internazionale, fornite a #Israele dagli USA, abbia letteralmente “vaporizzato” 3.000 civili palestinesi negli attacchi a #Gaza. Barbarie senza x.com