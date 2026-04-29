Ci sono comportamenti e linguaggi ineleganti che (de)qualificano chi li adopera. Se poi l'autore è un ex deputato. -per giunta battuto dal sottoscritto alle elezioni del 2022, quindi probabilmente animato da astio personale- dispiace, non per l'aspetto umano, chè ognuno è libero di caratterizzarsi come crede, ma per l'assoluta ignoranza delle dinamiche e delle competenze istituzionali, in questo caso non parlamentari. Non mi interessano le polemiche, soprattutto se sterili, faccio parlare i fatti e le iniziative. Alla fine del mio mandato renderò tutti i cittadini informati del mio operato, e saranno i cittadini a giudicare se io abbia ben lavorato o no, com'è in democrazia, non chi evidentemente fa fatica a metabolizzare la propria sconfitta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gatta replica: “Tasso, che brutta cosa!”

Notizie correlate

Leggi anche: Sicurezza, Gatta (FdI): Il Governo Meloni fa la sua parte. Serve agire anche sul versante sociale ed economico, nella provincia di Foggia tasso di disoccupazione più alto in Puglia (16%)

Shaila Gatta “messa alla gogna a La volta buona”: la secca replica di Caterina BalivoShaila Gatta è stata ospite di recente a La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.