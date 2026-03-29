Durante una puntata del programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Shaila Gatta è stata protagonista di un intervento che ha suscitato reazioni. La conduttrice ha risposto in modo deciso alle affermazioni fatte dall’ospite, che nei giorni precedenti aveva ricevuto commenti negativi sui social. La discussione si è svolta in diretta e ha coinvolto anche altri presenti in studio.

Shaila Gatta è stata ospite di recente a La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L'ex gieffina ha presentato il suo libro dal titolo Fuori onda tratto dalla sua esperienza al Grande fratello. In questo frangente, l'ex velina di Striscia La Notizia è stata protagonista di un momento che ha fatto in breve tempo il giro della rete. Caterina Balivo ha mandato in onda un filmato riguardante una paparazzata di Shaila Gatta insieme ad Alvise Rigo, la sua nuova frequentazione. Immagini che hanno visibilmente messo in imbarazzo l'ex concorrente del Grande fratello, che ha comunque confermato il flirt con l'ex fidanzato di Elisabetta Canalis. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Shaila Gatta “messa alla gogna a La volta buona”: la secca replica di Caterina Balivo

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