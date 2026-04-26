A marzo 2026, il prezzo tutelato del gas definito dall'ARERA è salito a 0,56 euro per metro cubo, registrando un aumento rispetto alle settimane precedenti. Nel frattempo, il prezzo di riferimento del gas naturale sul mercato PSV si mantiene stabile, ma si trova ancora sopra la media settimanale. Questo dato influisce sui costi attuali e futuri delle bollette per i consumatori italiani.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole capire quanto spenderà in bolletta nei prossimi mesi. Oggi, conoscere il valore fissato da ARERA per il servizio di tutela della vulnerabilità e l’andamento del PSV (Punto di Scambio Virtuale, il riferimento del mercato all’ingrosso) permette di stimare con maggiore precisione la spesa energetica delle famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 26 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (dato riferito a marzo 2026). A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta gas: prezzo tutelato ARERA in forte rialzo a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV stabile ma sopra la media settimanale

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