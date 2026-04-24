Gas in rialzo | prezzo tutelato schizza a 0,56 € Smc a marzo 2026 PSV sopra la media settimanale

Il prezzo del gas continua a salire, con il prezzo tutelato che si attesta a 0,56 euro per metro cubo a marzo 2026, mentre il PSV supera la media settimanale. Il costo aggiornato quotidianamente del gas è un dato chiave per famiglie e aziende, poiché permette di avere un’idea più precisa delle spese energetiche future. Conoscere il valore del metano è fondamentale per stimare l’ammontare delle bollette nei prossimi mesi.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per famiglie e imprese: conoscere il valore della materia prima gas significa poter stimare con maggiore precisione quanto si spenderà in bolletta nei prossimi mesi. Oggi, il prezzo del gas registra un nuovo aumento sia sul mercato tutelato che all’ingrosso, con impatti diretti sulle spese domestiche. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 24 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (marzo 2026). A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Gas in rialzo: prezzo tutelato schizza a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV sopra la media settimanale Notizie correlate Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025, PSV sopra la media settimanaleQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare Il prezzo... Bolletta gas: PSV in rialzo del 4,9%, prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il prezzo del gas chiude in rialzo a 44,5 euro al megawattora; Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI in Rialzo Mentre Crescono i Dubbi sulla Tregua; I prezzi di elettricità e gas in Italia nel 2026; Il prezzo del gas apre in in rialzo a 42,67 euro. Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,557699 €/Smc a marzo 2026, PSV risale del 4,9%Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale continua a essere un tema centrale per famiglie e imprese. Con aggiornamenti quotidiani, conoscere il valore attuale della ... quifinanza.it Il prezzo del gas chiude in rialzo a 44,5 euro al megawattoraIl prezzo del gas resta in rialzo e chiude a 44,5 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf segnano un +2,3%. (ANSA). (ANSA) ... ansa.it La debole strategia energetica del governo: il viaggio di Meloni in Azerbaigian per il gas è solo propaganda x.com Sfatiamo un mito. Il climatizzatore NON si ricarica ogni anno. Il gas non si consuma. Se manca… c’è una perdita. E ricaricarlo senza risolvere il problema soldi buttati problema che ritorna danno anche per l’ambiente La verità è semplice: il clima non si - facebook.com facebook