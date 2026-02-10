La procura di Pavia sta facendo passi avanti nelle indagini sul delitto di Garlasco. Una pagina segreta del fascicolo potrebbe rivelare dettagli importanti e cambiare le carte in tavola. Gli investigatori stanno analizzando attentamente quella parte coperta da omissis, convinti che possa svelare nuove piste o confermare sospetti già emersi. La domanda è se queste informazioni porteranno a una svolta decisiva nel caso.

Nel fascicolo della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, c’è una pagina intera coperta da omissis che potrebbe raccontare più di mille deposizioni. Per la prima volta dall’inizio delle indagini su Andrea Sempio, sospettato dell’ omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007, i magistrati guidati da Fabio Napoleone e dal procuratore aggiunto Stefano Civardi lasciano intravedere due direzioni investigative che potrebbero riscrivere la storia giudiziaria del caso. Gli elementi contro Sempio. Il primo dato è nella sostanza delle contestazioni: a carico di Sempio i pm hanno raccolto elementi ben più ampi di quelli già emersi pubblicamente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, possibile svolta nelle indagini: ecco cosa incastra Sempio

L'udienza del 18 dicembre a Garlasco potrebbe segnare una svolta decisiva nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi.

A pochi giorni dall'udienza del 18 dicembre sul delitto di Garlasco, l'attenzione è rivolta alle potenzialità della mappa 3D della villetta di Garlasco.

Delitto di Garlasco, possibile punto di svolta!

