Per Roberta Bruzzone gli audio depositati in procura dalla giornalista Chiara Ingrosso potrebbero aprire “scenari diversi” su Garlasco. La criminologa ha commentato in Tv le anticipazioni sui contenuti dell’esposto presentati ai magistrati dalla cronista. Ore di registrazioni, numerose chat e documenti di cui la nota psicologa aveva già parlato in precedenti trasmissioni e che rappresenterebbero “passaggi significativi” per la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Gli audio su Garlasco presentati in procura Bruzzone è intervenuta in collegamento con Quarto Grado per commentare le indiscrezioni sull’esposto, che conterrebbe elementi diretti a dimostrare pressioni sulla gestione mediatica della nuova inchiesta su Garlasco, fino anche a presunti depistaggi sulle indagini.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Roberta Bruzzone sugli audio depositati in procura da Chiara Ingrosso: "Regia occulta"

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