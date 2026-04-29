A Garlasco, i magistrati hanno concluso le indagini e convocato Andrea Sempio, ritenuto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Sempio avrebbe agito da solo nel delitto. Con questa decisione, il capo di imputazione è stato modificato, confermando la responsabilità dell’indagato nel crimine. La vicenda giudiziaria si avvia ora verso la fase processuale.

La Procura di Pavia, nell’invito a comparire il 6 maggio ad Andrea Sempio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario, togliendo la parte in cui l’amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Solo al 38enne, dunque, viene ora contestato dai pm pavesi l’uccisione della studentessa nella nuova indagine. Tra l’altro, la stessa Procura sta per sollecitare alla Procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni. Notizia in aggiornamento.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, per i magistrati "Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo": cambia il capo di imputazione

GARLASCO: I SEGRETI DI MARCO POGGI E ANDREA SEMPIO SUL PC MANOMESSO DI CHIARA. I DOCUMENTI INEDITI.

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