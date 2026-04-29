Garlasco le undici morti molto sospette legate all’omicidio di Chiara

A Garlasco, negli anni successivi all’omicidio di Chiara Poggi, si sono verificati undici decessi considerati sospetti. Le morti coinvolgono persone legate in qualche modo all’indagine o alla famiglia della vittima, suscitando attenzione e interrogativi sulla loro natura. La serie di eventi ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, che continuano a monitorare la situazione. La vicenda rimane al centro di molte discussioni pubbliche e approfondimenti giudiziari.

Tante, troppe le strane morti legate a Garlasco negli anni successivi all’omicidio di Chiara Poggi. Undici persone. Tutte morte in circostanze opache, tutte legate, in modi diversi, al delitto di Chiara Poggi e all’orbita di Andrea Sempio. Può essere una coincidenza. Può essere la distorsione ottica che produce ogni caso mediatico, quando si finisce per cercare connessioni ovunque. E tuttavia, ogni numero e ogni dettaglio in un caso così complesso meritano la massima attenzione. I decessi più conosciuti a livello mediatico. Giovanni Ferri aveva 88 anni quando venne trovato morto il 23 novembre 2010. Era in pensione, faceva il meccanico. Il suo corpo fu rinvenuto in uno spazio ristrettissimo, con la gola e i polsi tagliati.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, le undici morti (molto sospette) legate all’omicidio di Chiara GARLASCO 2025! Emerge Un Documento Shock Sul “SACRIFICIO” Di Chiara Poggi Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, non solo Chiara Poggi. Le tre morti sospette legate al delitto Leggi anche: Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, autista indagato per omicidio volontario Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il mistero degli 11 scienziati spaziali e nucleari morti o scomparsi; Il mistero degli scienziati scomparsi e la missione Artemis II: cosa c'è di vero nella lista Trump. Garlasco, le undici morti (molto sospette) legate all’omicidio di ChiaraUndici decessi mai del tutto chiariti, tutti legati da un filo invisibile al delitto di Garlasco. Cosa sappiamo davvero ... panorama.it Garlasco, non solo Chiara Poggi. Le tre morti sospette legate al delittoTre morti sospette alimentano le perplessità sul delitto di Garlasco. Ecco tutte le stranezze e in che modo sono collegate ... panorama.it Un pensionato, ex meccanico, nel 2010 venne trovato a Garlasco in un vicolo con polsi e gola tagliati. Ma davvero sarebbe stato un suicidio - facebook.com facebook #Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com