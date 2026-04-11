Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì autista indagato per omicidio volontario

A Forlì, sono state arrestate le persone coinvolte nelle morti sospette avvenute a bordo di un'ambulanza negli ultimi mesi. Tra queste, un uomo di 27 anni, che ricopriva il ruolo di autista, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Svolta nel caso dei decessi registrati in ambulanza in pochi mesi. Il 27enne è indagato per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, autista indagato per omicidio volontario Chi è Luca Spada, l’autista soccorritore indagato per l’omicidio volontario di anziani in ambulanzaForlì, 5 marzo 2026 – Luca Spada è un autista soccorritore dipendente della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro. Morti in ambulanza a Forlì, l'autista indagato Luca Spada si difende in tv: "Mi dipingete come un mostro"A Forlì, l’autista di ambulanza Luca Spada è indagato per cinque morti sospette avvenute tra febbraio e novembre 2025 durante o dopo il trasporti di... Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada risponde alle accuse Temi più discussi: Omicidio del biologo Coatti, l’inchiesta è chiusa, ora il processo: 5 arrestati hanno confessato; Meloni e la sfida europea; Festa della birra a Villa Torlonia, dal 10 al 12 aprile tre giorni dedicati al malto della Franconia; Hormuz minato, gli ordigni dei pasdaran nelle acque dello Stretto: Gestiamo noi le rotte sicure. Forlì, anziani morti in ambulanza: arrestato l’autista Luca SpadaÈ stato arrestato Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell'ambito dell'indagine della Procura di Forlì sui decessi di alcuni anziani, avvenuti nel giro di pochi mesi, durante o poco dopo il ... bologna.repubblica.it Anziani morti in ambulanza, arrestato Luca Spada: il 27enne di Meldola accusato di omicidio volontarioL’operatore della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro, è finito nell’indagine del procuratore Cieri per la morte di 5 anziani che erano sulle ambulanza nelle quali operava come autista ... ilrestodelcarlino.it È stato arrestato Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell'ambito dell'indagine della Procura di Forlì diretta dal procuratore Enrico Cieri sui decessi di alcuni anziani, avvenuti nel giro di pochi mesi, durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. #A - facebook.com facebook Sarebbero salite a undici le morti sospette in ambulanza, sulle quali indaga la procura di Forlì. I fatti risalgono al 2025: un autista soccorritore della Croce Rossa di 27 anni, Luca Spada, è accusato dell’omicidio volontario e continuato, di cinque anziani tra feb x.com