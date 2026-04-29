Garlasco i particolari atroci dalla Procura | Ecco come Sempio ha ucciso Chiara

La Procura ha divulgato nuovi dettagli sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. Secondo le informazioni ufficiali, l’attenzione si concentra sulle modalità dell’atto violento e sui movimenti dell’indagato nel giorno del delitto. I particolari forniti descrivono un quadro che si discosta da quanto finora emerso, aprendo nuove ipotesi sul motivo e sui passaggi che hanno portato alla morte della giovane.

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, sta vivendo una fase di svolta radicale che sembra destinata a riscrivere completamente la verità giudiziaria finora consolidata. Le ultime mosse della Procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone, indicano una direzione univoca e priva di incertezze: il magistrato è ormai prossimo a chiudere il cerchio dell’inchiesta bis individuando in Andrea Sempio l’unico e solo responsabile del delitto. Questa accelerazione si inserisce in un quadro procedurale complesso, poiché per procedere pienamente contro il nuovo indagato è necessario prima scardinare la sentenza passata in giudicato che ha visto Alberto Stasi condannato a 16 anni di reclusione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, i particolari atroci dalla Procura: “Ecco come Sempio ha ucciso Chiara” Garlasco, indagini al termine: chi ha ucciso Chiara Poggi - Ore 14 Sera 02/04/2026 Notizie correlate Garlasco, Sempio convocato in procura il 6 maggio: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo"Mentre si avvicina la chiusura delle indagini, Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia. Caso Garlasco, per la procura l’unico assassino è Sempio?: “Ha ucciso Chiara da solo”(Adnkronos) – A uccidere Chiara Poggi nella villetta di Garlasco è stato Andrea Sempio.