A Garlasco e tra le gemelle Cappa, le indagini sugli atti di odio online hanno portato all’individuazione di alcuni tra gli odiatori seriali che si muovono sui social. Tra gli indagati ci sono anche blogger e youtuber, oltre a persone sconosciute che si celano dietro pseudonimi. La polizia sta analizzando i profili e le attività degli sospettati per chiarire i collegamenti con le minacce e gli insulti rivolti alle vittime.

Milano, 17 marzo 2026 - Non solo nomi noti, ma anche odiatori social che si nascondono dietro la tastiera. La Procura di Milano sta procedendo alle identificazione di chi è stato indicato dai legali della famiglia Cappa in una serie di esposti e querele, oltre cinquanta, arrivati di recente sul tavolo del pubblico ministero Antonio Pansa. Nel mirino testate giornalistiche e blogger. Atti dei legali rivolti contro testate giornalistiche, youtuber, blogger che hanno tirato in ballo in particolare le gemelle Stefania e Paola, accostando il loro nome all'omicidio di Chiara Poggi e alla nuova inchiesta di Pavia, in cui è indagato Andrea Sempio. Un numero cresciuto negli ultimi mesi quando l'attenzione mediatica si è riaccesa sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Garlasco e le gemelle Cappa: primi indagati tra gli odiatori seriali ma anche blogger e youtuber

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