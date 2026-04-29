Il dramma di Garlasco non ha dato vita solo a piste alternative e nuovi filoni di indagine, ma anche a fazioni contrapposte fra conduttori, avvocati, criminologi e opinionisti. Uno di questi gialli paralleli, contornati da accuse e schizzi di veleno, vede al centro alcuni presunti audio rubati, l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi, e la giornalista Chiara Ingrosso. Garlasco, i presunti audio rubati La vicenda è intricata e vale la pena inquadrarla sinteticamente: gli audio in questione sono presunte registrazioni effettuate dalla giornalista Chiara Ingrosso, ex inviata di FarWest di Salvo Sottile. La cronista avrebbe registrato di nascosto l’avvocato De Rensis nel corso di una cena al ristorante ed anche in occasioni successive.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, De Rensis parla degli audio della giornalista Chiara Ingrosso: "Punto alla testa del serpente"

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Ha atteso il finale di Farwest ma poi Salvo Sottile ha preso la parola e prima di salutare ospiti e pubblico ha lanciato i suoi strali contro Roberta Bruzzone e l'ex collaboratrice Chiara Ingrosso per le note vicende relativi agli audio carpiti a De Rensis e non solo - facebook.com facebook

Visto che abbiamo saputo dall’articolo di Madame de la Palette che l'avvocato De Rensis telefonava a Chiara Ingrosso dopo un suo messaggio, sarebbe interessante verificare se un messaggio sia partito poco prima della chiamata. Perché, ipotesi di scuola, s x.com