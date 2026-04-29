Garlasco De Rensis parla degli audio della giornalista Chiara Ingrosso | Punto alla testa del serpente

Da virgilio.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dramma di Garlasco non ha dato vita solo a piste alternative e nuovi filoni di indagine, ma anche a fazioni contrapposte fra conduttori, avvocati, criminologi e opinionisti. Uno di questi gialli paralleli, contornati da accuse e schizzi di veleno, vede al centro alcuni presunti audio rubati, l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi, e la giornalista Chiara Ingrosso. Garlasco, i presunti audio rubati La vicenda è intricata e vale la pena inquadrarla sinteticamente: gli audio in questione sono presunte registrazioni effettuate dalla giornalista Chiara Ingrosso, ex inviata di FarWest di Salvo Sottile. La cronista avrebbe registrato di nascosto l’avvocato De Rensis nel corso di una cena al ristorante ed anche in occasioni successive.🔗 Leggi su Virgilio.it

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