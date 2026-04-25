Durante una trasmissione televisiva, l’avvocato di Alberto Stasi ha dichiarato di voler affrontare direttamente la questione, paragonando la situazione a un serpente che lo spaventa. Ha affermato di voler andare “alla testa del serpente” e ha indicato che la sua paura varia tra zero e dieci, meno dieci. La sua dichiarazione si riferisce a un esposto presentato di recente alla procura di Milano.

"Questa volta vado alla testa del serpente che mi fa paura da 0 a 10, meno 10": l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, lo ha detto nello studio di Milo Infante a Ore 14 Sera su Rai 2, riferendosi all'esposto presentato in procura a Milano nei giorni scorsi. Si tratta di un esposto, basato sulle considerazioni e sul materiale raccolto da una giornalista televisiva, finalizzato ad accertare presunte pressioni esercitate nel tentativo di indirizzare le nuove indagini su Garlasco. Il materiale in questione mette nel mirino proprio De Rensis, legale dell’unico condannato per il delitto, Stasi. L'avvocato è individuato come colui che avrebbe orientato i contenuti di alcuni programmi televisivi per cercare di "dare la linea" alle attività investigative portate avanti dagli inquirenti di Pavia nella nuova indagine.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, lo sfogo di De Rensis: "Vado alla testa del serpente!"

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