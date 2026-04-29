Garlasco Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio | l’interrogatorio prima della chiusura delle indagini

Da ilfattoquotidiano.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio è stata notificata a Andrea Sempio una convocazione in Procura a Pavia, prevista per il 6 maggio. L'interessato dovrà presentarsi presso gli uffici giudiziari per un interrogatorio, che si svolgerà prima della chiusura delle indagini in corso. La notifica è arrivata mercoledì 29 aprile, e al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sul contenuto dell'interrogatorio.

La notifica è arrivata oggi pomeriggio, mercoledì 29 aprile. Andrea Sempio è stato convocato in Procura a Pavia per essere interrogato. Indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, Sempio dovrà presentarsi davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio alle ore 10. Si tratta della seconda volta che i pm titolari dell’indagine convocano l’amico di Marco Poggi, il fratello della 26enne uccisa nella sua abitazione a Garlasco il 13 agosto 2007. Era successo già il 20 maggio del 2025: sarebbe dovuto essere un interrogatorio in simultanea insieme ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara. In quell’occasione però Sempio non si presentò, su consiglio dei suoi legali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Garlasco, Sempio convocato in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini

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