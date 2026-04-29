Garlasco Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio | l’interrogatorio prima della chiusura delle indagini

Oggi pomeriggio è stata notificata a Andrea Sempio una convocazione in Procura a Pavia, prevista per il 6 maggio. L'interessato dovrà presentarsi presso gli uffici giudiziari per un interrogatorio, che si svolgerà prima della chiusura delle indagini in corso. La notifica è arrivata mercoledì 29 aprile, e al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sul contenuto dell'interrogatorio.

La notifica è arrivata oggi pomeriggio, mercoledì 29 aprile. Andrea Sempio è stato convocato in Procura a Pavia per essere interrogato. Indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, Sempio dovrà presentarsi davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio alle ore 10. Si tratta della seconda volta che i pm titolari dell’indagine convocano l’amico di Marco Poggi, il fratello della 26enne uccisa nella sua abitazione a Garlasco il 13 agosto 2007. Era successo già il 20 maggio del 2025: sarebbe dovuto essere un interrogatorio in simultanea insieme ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara. In quell’occasione però Sempio non si presentò, su consiglio dei suoi legali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio: l’interrogatorio prima della chiusura delle indagini Garlasco, Sempio convocato in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini Notizie correlate Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indaginiAndrea Sempio, il 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stato convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio alle ore 10. Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indaginiAndrea Sempio convocato dalla procura di Pavia il prossimo 6 maggio, tra una settimana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Garlasco, per Sempio è l'ora decisiva. I pm pronti a scoprire le carte: Non è stato Stasi a uccidere Chiara Poggi, ecco perché; Garlasco: verso la revisione del processo, Stasi non era sulla scena del delitto, probabile rinvio a giudizio per Sempio; Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini. Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indaginiAndrea Sempio, il 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stato convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio alle ore 10 ... fanpage.it Garlasco, Sempio convocato in Procura per un nuovo interrogatorio: verso la chiusura delle indaginiIl 38enne sarà nuovamente ascoltato dai pm che hanno riaperto il caso ipotizzando il reato di omicidio in concorso ... affaritaliani.it ULTIM’ORA Garlasco, Andrea Sempio convocato "a sorpresa" dalla Procura di Pavia - facebook.com facebook #Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com