Garanzie Stato | sale il rischio insolvenza tra i prestiti alle imprese
A dicembre 2025, il tasso di deterioramento dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia statale alle imprese è salito al 3,6 per cento. Si tratta di un aumento rispetto ai mesi precedenti, evidenziando un peggioramento nella qualità dei crediti concessi. Questo dato riflette le difficoltà che alcune imprese incontrano nel rispettare gli impegni finanziari assunti con le banche e gli altri istituti di credito.
? Cosa sapere Il tasso di deterioramento prestiti garantiti Fcg sale al 3,6 per cento a dicembre 2025.. La manovra 2026 taglia di 20 miliardi il plafond delle garanzie pubbliche per le PMI.. A dicembre 2025, l’incidenza dei prestiti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia (Fcg) con il coinvolgimento di Mcc o della Sace è scesa al 22 per cento per i crediti in bonis delle imprese, mentre il tasso di deterioramento semestrale annualizzato ha raggiunto il 3,6 per cento. Questo dato della Banca d’Italia evidenzia un peggioramento rispetto ai livelli registrati nel 2024, nonostante la lieve flessione del volume complessivo di finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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