Nel primo semestre del 2026, Cassa Depositi e Prestiti ha erogato più soldi alle imprese agricole rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A due mesi dall’inizio dell’anno, i dati mostrano un aumento chiaro dei prestiti concessi, segnale che il settore agricolo sta ricevendo più supporto finanziario.

**Cassa Depositi e Prestiti, il primo semestre 2026 vede un aumento significativo nei prestiti alle aziende agricole** A due mesi dal via del nuovo anno, il gruppo Cassa Depositi e Prestiti sta mostrando un netto incremento di prestiti destinati alle aziende agricole. Nel primo semestre 2026, la banca, con sede a Roma, ha rilasciato un’importante quantità di finanziamenti a imprenditori e aziende del settore agricolo, con particolare attenzione a comuni e aree rurali della Sicilia, tra cui Enna, Caltanissetti, Sperlinga, Regalbuto, Piazza Armerina, Nicosia, o ancora Barrafranca, Catenanuova, e Centuripe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassa depositi e prestiti aumenta i prestiti alle imprese agricole nel primo semestre 2026

Questa mattina a Torino, Cassa Depositi e Prestiti ha organizzato un roadshow con Confindustria.

Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un finanziamento di 20 milioni di euro a Veritas, la multiutility pubblica che gestisce servizi idrici e ambientali nella Città metropolitana di Venezia.

