La Toscana registra un calo del 2,3% dei prestiti alle imprese in un anno, una diminuzione che sorprende rispetto alla tendenza nazionale. Mentre in tutta Italia i finanziamenti alle aziende aumentano, nella regione si osserva una contrazione, soprattutto tra le piccole imprese, che vedono ridursi le somme a disposizione. Questo dato si aggiunge a un quadro di difficoltà per molte realtà locali, che si devono confrontare con un mercato creditizio in rallentamento.

Firenze, 14 febbraio 2026 – A livello nazionale il credito bancario alle imprese è tornato a crescere. Tra novembre 2024 e novembre 2025 gli impieghi vivi sono aumentati di 5 miliardi di euro, pari a un +0,8%, segnando un’inversione di tendenza dopo anni difficili tra pandemia e stretta monetaria della Bce. La Toscana però va in direzione opposta. Nello stesso periodo, secondo quanto emerge dall’elaborazione dell’ufficio studi della Cgia di Mestre su dati Bankitalia, gli impieghi alle imprese sono scesi a 41.200 milioni di euro, con una flessione del 2,3% rispetto all’anno precedente. In valore assoluto significa quasi 950 milioni di euro di credito in meno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Credito alle imprese, la Toscana va in controtendenza: -2,3% in un anno. Crollano i prestiti alle piccole

Un attacco informatico può influire significativamente sulla disponibilità di credito per le imprese.

Nel primo semestre del 2026, Cassa Depositi e Prestiti ha erogato più soldi alle imprese agricole rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

