Baronissi si prepara ad accogliere Libro Aperto Festival 2026

Dal 10 al 12 aprile 2026, Baronissi si prepara a ospitare la nuova edizione di Libro Aperto Festival, un evento dedicato alla letteratura che richiamerà scrittori, lettori e appassionati da diverse regioni. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e prevede incontri, presentazioni e approfondimenti con autori e ospiti. L’organizzazione ha annunciato le date ufficiali e i primi dettagli sul programma.

Dal 10 al 12 aprile 2026 Baronissi tornerà a essere il punto di riferimento della letteratura per bambini, ragazzi e giovani lettori con una nuova edizione di Libro Aperto Festival, appuntamento culturale che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più riconoscibile nel panorama nazionale. La manifestazione, in programma negli spazi del CUS di Baronissi, si conferma come un evento pensato per mettere al centro il valore della lettura, il dialogo tra autori, scuole, famiglie e operatori del settore editoriale, con un calendario di incontri, attività e occasioni di confronto dedicate alle nuove generazioni. Un festival che cresce insieme ai giovani lettori.