Gad Lerner e il 21enne degli spari il 25 aprile | Basta omertà dall’alto su questi estremisti | chi sa parli e si chieda scusa all’Anpi

Gad Lerner ha espresso critiche nei confronti di alcuni ambienti legati alla difesa di Israele, chiedendo maggiore chiarezza e responsabilità. In un intervento recente, ha commentato le azioni di un 21enne coinvolto in un episodio di spari il 25 aprile, sottolineando la necessità di affrontare l’omertà e di chiedere scusa all’Anpi. Lerner ha anche commentato sui comportamenti di alcuni estremisti e sulla mancanza di reazioni adeguate dall’alto.

Il giornalista Gad Lerner torna a puntare il dito contro quella che descrive come una deriva pericolosa di alcuni ambienti legati alla difesa di Israele. In un post su Facebook, parla apertamente di «degenerazione squadristica di elementi che in nome dell’autodifesa minacciano e aggrediscono nelle scuole e per strada chi individuano come nemico di Israele». E aggiunge una richiesta netta: «Basta omertà dall’alto per questi estremisti sospinti al fanatismo da leader irresponsabili». Il fermo del 21enne dopo il ferimento di due iscritti Anpi. L’intervento arriva a poche ore dal f ermo di un ragazzo di 21 anni appartenente alla comunità ebraica romana, che si è dichiarato membro alla Brigata Ebraica, subito smentito dai vertici dell’organizzazione partigiana.🔗 Leggi su Open.online

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Gad Lerner è uno dei giornalisti e intellettuali più preziosi che abbiamo in Italia. Tra le altre cose, è ebreo. E, come tale, ha speso parole di una lucidità disarmante e di grande coraggio - perché ci vuole molto coraggio - sugli spari di un membro della comunità - facebook.com facebook

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