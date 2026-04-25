Riccione celebra il 25 aprile | la memoria si fa cittadinanza tra il corteo solenne e il discorso civile di Gad Lerner

A Riccione questa mattina si sono svolte le commemorazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione, con un corteo che ha coinvolto diverse generazioni e un discorso pubblico tenuto dal giornalista Gad Lerner. La manifestazione, partecipata e solenne, ha visto cittadini di tutte le età riunirsi per onorare la memoria storica della Resistenza e rafforzare il senso di cittadinanza.

Una partecipazione sentita e intergenerazionale ha accompagnato questa mattina le celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione a Riccione. La cerimonia ufficiale, promossa dal Comune di Riccione in collaborazione con l’Anpi, ha attraversato i luoghi simbolo della città, trasformando.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate La Spezia celebra il 25 aprile: tra arte, fede e memoria civileLa città della Spezia e il suo territorio si preparano a commemorare l’81° anniversario della Liberazione nazionale, avvenuta il 25 aprile 1945. Ginosa celebra il 25 aprile tra memoria e impegno civileTarantini Time QuotidianoUna giornata dedicata alla memoria e alla partecipazione collettiva. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il weekend del 25 aprile a Riccione tra i grandi nomi della cultura italiana, le mostre, il cinema d’autore, lo sport e il benessere; Novecento in riva al mare: Riccione celebra l'80esimo della Repubblica. Riccione, per il 25 Aprile il discorso civile di Gad LernerUn pubblico attento ha accolto ieri sera, venerdì 24 aprile, al Palazzo del Turismo l’appuntamento Quali storie, quante storie, un momento di riflessione ... chiamamicitta.it 25 aprile a Riccione: grandi ospiti, eventi e storia vivaIl fine settimana di Riccione inizia nel segno della celebrazione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore che si intreccia con il calendario di Novecento in riva al mare: un palinse ... altarimini.it 25 Aprile 1945, le partigiane e i partigiani ricordano quel giorno che cambiò la loro storia e quella dell'Italia Interviste complete: www.noipartigiani.it Gad Lerner #LauraGnocchi Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - ANPI #liberazione - facebook.com facebook Ospiti di Massimo Gramellini di questa sera per discutere le notizie della settimana saranno Pif, Gianrico Carofiglio, Gad Lerner, Niccolò Fabi, Lucio Caracciolo e Venanzio Postiglione! Vi aspettiamo alle 20:35 solo su La7 #la7 #massimogramellini #ospiti x.com