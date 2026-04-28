Gabriele Iarusso nuovo coordinatore provinciale del M5S di Benevento

Il vice sindaco di Circello è stato nominato nuovo coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle nella provincia di Benevento. La sua nomina è stata annunciata di recente e la sua figura assumerà un ruolo di guida all’interno del movimento a livello locale. La scelta riguarda un rappresentante già coinvolto attivamente nella politica del territorio e con una presenza consolidata nel movimento. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui processi interni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il vice sindaco di Circello, Gabriele Iarusso, è il nuovo coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Benevento. A nominarlo è stato il presidente del Movimento Giuseppe Conte che “intende aprire una nuova fase politica nel Sannio”. “La nomina – dice il neo coordinatore Iarusso – rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità politica che avverto con piena consapevolezza. Esprimo gratitudine al presidente Giuseppe Conte per la fiducia accordatami e per avermi affidato la responsabilità di sviluppare nel Sannio la sua linea politica, fondata sulla presenza nei territori, sull’ascolto delle comunità, soprattutto delle nuove generazioni e sulla partecipazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gabriele Iarusso nuovo coordinatore provinciale del M5S di Benevento Notizie correlate Leggi anche: M5S: Mario Furore resta coordinatore provinciale Foggia Nomine M5S in Puglia, Innamorato torna coordinatore provinciale barese. Per il capoluogo c'è Dell'OlioIl Movimento Cinque Stelle ha riconfermato il coordinatore per la Puglia Leonardo Donno e, oltre a ricollocare Raimondo Innamorato a capo del...