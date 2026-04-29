Futuro Nazionale | Una provocazione i negozi italiani cedono il passo

Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Piacenza 171 vuole prendere posizione sul comunicato stampa reso nella giornata di ieri dalla Giunta Comunale in merito alla iniziativa degli adesivi identificativi di "Negozio Italiano" apparsi in questi giorni sulla scorta della campagna di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Futuro Nazionale, Vannacci: Nella Costituzione non c'è la parola antifascista

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Futuro Nazionale invita a disertare la piazza del 25 Aprile, insorge il Pd ed è scontro; Festa della Liberazione, Pd: A Mirandola Futuro Nazionale invita a non festeggiare per il 25 aprile; Cruciani provoca Saverio Tommasi a Pulp Podcast di Fedez e Marra, sei l'assicurazione sulla vita di Vannacci; La provocazione di Vannacci:Io di casa a Napoli come a Salò.

Futuro Nazionale: due nuovi comitati costituenti a Viggianello e MontalbanoProsegue con decisione il radicamento territoriale di Futuro Nazionale, il movimento ispirato al generale Roberto Vannacci, con la nascita di due nuovi comitati costituenti in Basilicata: uno a Viggia ... lasiritide.it

Ad Asti Futuro Nazionale scende in campo in difesa della famiglia naturale contro «la deriva gender»All'incontro, in programma il 9 maggio all’Hotel Rainero, è previsto un collegamento in diretta con Roberto Vanacci ... lanuovaprovincia.it

FdI recupera, al 28,7%. La Lega crolla al 7%. Futuro Nazionale è al 3,5%. I consensi di Vannacci potrebbero essere preziosi per Meloni in vista delle elezioni 2027. - facebook.com facebook

A VENEZIA IL PD PRESENTA LA LISTA DEI CANDIDATI MUSULMANI. Davanti all'invasione straniera e musulmana noi non ci arrendiamo. Mentre la sinistra sceglie l'islam, Futuro Nazionale sceglie gli italiani. x.com