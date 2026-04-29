Futuro Nazionale | Una provocazione i negozi italiani cedono il passo

Da ilpiacenza.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Piacenza 171 vuole prendere posizione sul comunicato stampa reso nella giornata di ieri dalla Giunta Comunale in merito alla iniziativa degli adesivi identificativi di "Negozio Italiano" apparsi in questi giorni sulla scorta della campagna di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Futuro Nazionale, Vannacci: Nella Costituzione non c'è la parola antifascista

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