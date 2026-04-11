Via Garibaldi e via Mazzini | Futuro Nazionale applica gli adesivi tricolore ai negozi italiani

A Parma, il comitato Futuro Nazionale ha avviato una campagna in centro storico, applicando adesivi tricolore ai negozi. La iniziativa mira a contrastare quella che viene definita una crescente islamizzazione del commercio locale. La notizia arriva mentre alcune vie principali della città, come via Garibaldi e via Mazzini, sono coinvolte in questa attività di sensibilizzazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai negozi interessati.

"Il comitato Futuro Nazionale di Parma - si legge in una nota - ha lanciato una campagna di resistenza concreta contro l’islamizzazione del commercio cittadino. Così Caterina Galli, esponente del comitato: “Abbiamo percorso le vie della città applicando sugli esercizi gestiti da italiani.🔗 Leggi su Parmatoday.it Via Garibaldi e via Mazzini: Futuro Nazionale applica gli adesivi tricolore ai negozi italiani della città"Il comitato Futuro Nazionale di Parma - si legge in una nota - ha lanciato una campagna di resistenza concreta contro l’islamizzazione del commercio... Futuro nazionale, primo atto: “Stop ai soldi per Zelensky. Più sicurezza per gli italiani”Anche il parlamentare toscano Edoardo Ziello srotola lo striscione di protesta in centro a Roma: obiettivo condizionare le scelte del governo ROMA –...