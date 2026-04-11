Via Garibaldi e via Mazzini | Futuro Nazionale applica gli adesivi tricolore ai negozi italiani della città
A Parma, il comitato Futuro Nazionale ha avviato una campagna di adesivi tricolore applicati ai negozi del centro storico, specificando che si tratta di una forma di resistenza contro l’islamizzazione del commercio locale. L'iniziativa coinvolge i negozi di via Garibaldi e via Mazzini, con l’obiettivo di promuovere un messaggio di identità nazionale. La nota ufficiale del comitato sottolinea che si tratta di un’azione di protesta concreta.
"Il comitato Futuro Nazionale di Parma - si legge in una nota - ha lanciato una campagna di resistenza concreta contro l’islamizzazione del commercio cittadino. Così Caterina Galli, esponente del comitato: “Abbiamo percorso le vie della città applicando sugli esercizi gestiti da italiani.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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