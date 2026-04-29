E adesso, puntuale come un orologio elvetico, spunta il marchio depositato da Silvia Salis: si chiama "Futuro Democratico", come rivelato da diversi quotidiani nazionali. Tutto come da copione, dunque: Silvia Salis, come abbiamo già sottolineato, rappresenta il nuovo volto della politica spuntato dal nulla, almeno in apparenza; in realtà, si tratta dell'ennesimo prodotto politico dell'ordine dominante e in funzione della riproduzione dei rapporti di forza dominanti. Incessantemente le classi dominanti sono alla ricerca di nuovi personaggi politici affidabili, che possano rappresentare al meglio le loro istanze e il loro programma...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Futuro Democratico": Silvia Salis deposita il suo simbolo e insieme a Vannacci diventa il nuovo volto della politica italiana

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Silvia Salis e la registrazione di 'Futuro democratico', il logo col tricolore depositato nel 2023; Salis e il Futuro democratico: quel marchio registrato che fa discutere; Spunta il marchio Futuro Democratico registrato da Silvia Salis; Futuro Democratico, marchio di Silvia Salis.

Silvia Salis e quel 'Futuro democratico' registrato nel 2023: Vecchia idea per un'associazioneSecondo una ricerca effettuata dall’Adnkronos, il marchio viene depositato con titolarità attribuita alla stessa Salis all'epoca vicepresidente vicaria del Coni. Nel logo i colori della bandiera itali ... adnkronos.com

Spunta il marchio ‘Futuro Democratico’: Silvia Salis lo aveva già registrato a gennaio 2023Lo ha riportato oggi l’agenzia Adnkronos. Secondo una ricerca effettuata dal giornalista Antonio Atte, il marchio è stato depositato come figurativo già nel 2023 e registrato nel luglio 2024, con ... ligurianotizie.it

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IL 'FUTURO DEMOCRATICO' DI SILVIA SALIS, prof. genovese Paolo Becchi: "Tutto spettacolo e social network, A Genova fuffa e nulla di concreto. Ormai lo sappiamo ed è evidente. La nostra Città svolge un ruolo strumentale nei suoi pensieri. In ogni caso, lei - facebook.com facebook