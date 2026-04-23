Silvia Salis, attuale sindaco di Genova e rappresentante della sinistra fucsia, viene indicata come possibile figura chiave nel panorama politico italiano. Secondo alcune analisi, la sua nomina potrebbe essere supportata da forze legate all'ordine neoliberale che cercano di consolidare la propria influenza nel paese. La sua posizione istituzionale e il ruolo di primo cittadino le conferiscono una presenza significativa nel dibattito pubblico e politico nazionale.

Sembra che il sindaco di Genova in quota alla sinistra fucsia, Silvia Salis, sia il nuovo volto politicamente prescelto dal potere dominante per rappresentare le sue istanze. L'ordine del discorso e dell'immagine continua a proporre a pie' sospinto la figura di Silvia Salis, presentandola come il nuovo volto della politica e financo come la possibile nuova guida del Paese dopo che la figura di Giorgia Meloni, come già ha iniziato a fare, sarà definitivamente tramontata sul piano politico. Addirittura il noto rotocalco iperliberista "Vanity Fair" ha dedicato la copertina a Silvia Salis, come già fece a suo tempo con il tosco rottamatore Matteo Renzi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Silvia Salis, il nuovo volto politico prescelto dall'ordine neoliberale: presto potrebbe essere la figura chiave della politica italiana

Notizie correlate

Leggi anche: Occhetto, l’ultimo segretario del Pci compie 90 anni: ecco perché è una figura chiave della politica italiana

Leggi anche: Silvia Salis è la politica più alla moda del momento? Il suo stile tra griffe e scarpe firmate

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Silvia Salis si prepara a sfidare la destra - Donato Paolo Mancini; Silvia Salis in crescita, il Fatto la attenziona: Non è di sinistra; Salis deve guardarsi alle spalle: dopo Lucarelli, nuovo attacco de Il Fatto; Come se la sta cavando Silvia Salis a Genova.

Silvia Salis: «Per sminuire una donna guardano come si veste. Spoiler: non funziona. Sono madre, cattolica, eterosessuale. Ma il mio modello non è l’unico. Il problema dell ...In pochi giorni la sindaca di Genova è diventata un personaggio internazionale (e un meme). Mentre il mondo ne parla, e si domanda dove arriverà la sua corsa, a noi racconta tutto: dal salario minimo ... vanityfair.it

Come se la sta cavando Silvia Salis a GenovaFino a un anno fa non aveva mai fatto politica e ora viene proposta per la presidenza del Consiglio, ma come sindaca finora cosa ha fatto? ilpost.it

Alle primarie, la segretaria del Pd batterebbe Giuseppe Conte (fino a non troppo tempo fa dato come favorito) e la sindaca di Genova Silvia Salis. Cosa dice il sondaggio Youtrend per SkyTg24: https://fanpa.ge/GZeUM - facebook.com facebook

Così la sindaca di Genova, Silvia #Salis, in una lunga intervista a Vanity Fair. E sulle quote rosa dice: “Alimentano un ciclo positivo. Senza quote destinate alle dirigenti sportive, per esempio, io difficilmente avrei avuto un ruolo nel Coni”. @politikosit x.com